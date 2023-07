Non è chiuso con l'addio di Milinkovic il mercato in uscita della Lazio. Nella lista dei partenti c'è Toma Basic, sul quale - scrive oggi il Messaggero - sono piombate Salernitana e Celta Vigo. I due club hanno chiesto informazioni ai biancocelesti per il centrocampista e potrebbero presentare una proposta ufficiale già nei prossimi giorni. In caso di partenza del croato la Lazio ha già messo nel mirino i possibili sostituti: si tratta di Fazzini dell'Empoli e Fabian dell'Inter. Entrambi classe 2003, rientrerebbero nell'ottica di un ringiovanimento della rosa, almeno nelle seconde linee.