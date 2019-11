A oggi non risultano convocazioni per Milinkovic in nazionale secondo il Corriere dello Sport. L’ultima chiamata l’ha saltata, era alle prese con un problema odontoiatrico, ad ottobre si è dovuto sottoporre ad un piccolo intervento, fu esentato. Non si è ancora avuta notizia di telefonate dalla Serbia, se arriveranno nei prossimi giorni si vedrà.



Inzaghi spera di tenere con sé il Sergente, di allenarlo, di farlo riposare a Formello. Durante la prima e la seconda pausa sono partiti in tanti, la squadra si è dimezzata. Milinkovic ha risposto alla convocazione a settembre, non giocò la prima partita, giocò la seconda a furor di popolo.



Il ct Tumbakovic fu investito da critiche per aver lasciato in panchina Sergej. Con i tecnici della sua nazionale non riesce a legare, viene poco considerato. I tifosi chiedono a gran voce il suo utilizzo, i selezionatori non sono dello stesso avviso. Milinkovic, in nazionale, non ha mai fatto vedere i colpi regalati alla Lazio. Non ci è riuscito neppure al Mondiale. E’ un motivo in più per tenerlo in Italia. La terza pausa scatterà dopo il match del 10 novembre con il Lecce (all’Olimpico). Se la chiamata non arriverà nelle prossime ore, non arriverà più nel 2019.