Getty Images

Lazio, ancora un infortunio muscolare per Nuno Tavares: esce in lacrime, i compagni lo consolano

Ennesimo stop muscolare per Nuno Tavares, altra tegola per la Lazio. Il tecnico Marco Baroni deve fare i conti con il problema fisico patito dal terzino portoghese, a inizio supplementari della sfida valida per i quarti di Europa League contro il Bodo/Glimt: l'ex Arsenal, entrato nella ripresa, ha accusato un infortunio al flessore e ha dovuto lasciare il campo, dopo essere appena tornato a disposizione, sostituito da Elseid Hysaj.



ALTRO STOP - Sconsolato e in lacrime, Nuno Tavares è stato prima confortato dai compagni di squadra e poi applaudito dai tifosi: probabile per lui un altro stop di almeno due settimane, salterebbe le semifinali del torneo contro il Tottenham.