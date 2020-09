Continuano a fioccare in casa Lazio i ritorni alla Salernitana. Anche in questa sessione di mercato, diversi calciatori biancocelesti verranno indirizzati di nuovo alla seconda società in possesso di Lotito. Oltre Lombardi infatti, sembra che tocchi anche ad André Anderson tornare in Campania. L'indizio è il lungo colloquio di stamattina tenuto con il ds Tare a fine allenamento. Con sole 7 presenze nella passata stagione, il classe '99 non è mai entrato nelle gerarchie di Inzaghi, e per questo dovrebbe nuovamente partire in prestito. Per ora l'unica soluzione sembra Salerno. Da tenere d'occhio anche la situazione Kiyine. Il classe '97 marocchino potrebbe avere lo stesso destino di André Anderson.