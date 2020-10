Sta per arrivare il momento di Andreas Pereira. Il jolly brasiliano nato a Duffel, in Belgio, assicurerà tanta qualità a Inzaghi a partita in corso. La Lazio aveva bisogno di un cambio del genere, utile sia per il centrocampo che, all'evenienza, per l'attacco come vice Correa. Come riporta Il Corriere dello Sport l'ex United ieri, nel giorno di riposo della squadra, si è allenato a Formello (aveva saltato la partita di sabato mattina). Pereira corre verso l'esordio in Serie A.