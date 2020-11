Si tinge sempre più di giallo la vicenda di Ciro Immobile. L'attaccante della Lazio continua ad attendere il via libera per tornare all'attività agonistica dopo che la giornata di ieri ha prodotto l'ennesimo verdetto contraddittorio per quanto riguarda il doppio tampone a cui il giocatore si è sottoposto. Uno positivo e uno negativo e così il giocatore non ha ricevuto l'ok a concludere l'isolamento domiciliare che gli avrebbe consentito di rispondere anche alla convocazione della Nazionale per la partita di stasera contro la Polonia.



Secondo quanto ricostruisce Il Corriere dello Sport, il sospetto di Immobile e della Lazio è che l'ennesima positività sia ascrivibile al solito gene N che era costata anche la mancata partecipazione agli ultimi due impegni di Champions League e che hanno successivamente portato la Procura Federale e quella di Avellino ad indagare sui tamponi svolti dal club nel laboratorio Futura Diagnostica.



L'attaccante sta ovviamente vivendo con preoccupazione a angoscia questa situazione e per questo motivo ha deciso di contattare due cliniche private di Roma e svolgere nella propria abitazione due nuovi tamponi, il cui responso è atteso a breve e potrebbe ipoteticamente consentirgli di rispondere alla chiamata dell'Italia per l'impegno di Nations League di mercoledì in Bosnia.