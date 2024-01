Lazio, anniversario della fondazione: la società festeggia il compleanno con un video sui social

Lacompie oggi 124 anni. Per ricordare l'anniversario della fondazione della polisportiva biancoceleste, il 9 gennaio 1900, la società ha pubblicato sui social un video dal titolo One Hundred Twenty-Four...EVER.Nella serata di ieri a Piazza della Libertà a Roma, luogo dove venne sancita la nascita della club, circa 3000 tifosi si sono riuniti, come ogni anno, per attendere lo scoccare della mezzanotte e festeggiare la ricorrenza, tra cori e fuochi d'artificio.Il primo è stato Cataldi, romano e tifoso laziale come anche Luca Pellegrini, che ha postato una storia con musiche a tema biancoceleste sul proprio profilo Instagram. Immancabili gli auguri di Immobile, che in videochiamata con un suo amico presente in piazza ha di fatto assistito in diretta alla festa. Persino uno degli ultimi arrivati a Formello, Nicolò Rovella, ha voluto postare un messaggio di auguri scrivendo: "124 anni di una grande storia".Anche l'ex capitano Stefanoha fatto sentire quanto il suo legame col club sia ancora forte, pur a distanza di anni, postando l'inno "Vola Lazio Vola" in una storia sul proprio profilo IG. Altri messaggi di buon compleanno sono arrivati anche da altri capitani del passato biancoceleste come Tommaso Rocchi, Cristian Ledesma, Cesar. Con loro pure chi a Roma ha vissuto solo una parentesi, più o meno lunga, della propria carriera ha voluto omaggiare la società con i propri auguri (Dabo e Brocchi su tutti). Tra le vecchie glorie biancocelesti inoltre una menzione speciale sui social è perche con la squadra capitolina condivide proprio il giorno del compleanno. E lo stesso vale pure per, l'ex patron degli anni '90 e primi del 2000 che portò la società ai grandi successi di quel periodo e per questo ancora celebrato da tutti i lazali.