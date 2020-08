L'amichevole contro il Fiori Barp Mas, la seconda del ritiro di Auronzo di Cadore per la Lazio, prevista oggi pomeriggio per le 17, è stata annullata a causa di un nubifragio senza sosta e al preallarme idrogeologico della Prefettura di Belluno per le violenti piogge della notte che hanno spinto la Protezione Civile a monitorare i torrenti per rischio esondazione. La squadra di Simone Inzaghi ha svolto solo una seduta in palestra.