Ansia Correa in casa Lazio: l'argentino è più grave del previsto. Una brutta notizia che rischia di rovinare l'euforia dell'ambiente, in un momento fitto di impegni, in cui il calendario non perdona. Joaquin Correa, come riporta il Corriere dello Sport, in questo momento è ancora out. E è lontano dal recupero.



CORREA INFORTUNIO - Mancano due allenamenti alla partita contro la Samp, e l'argentino non si è ancora fatto vivo. Il Tucu, secondo quanto trapela dalle parti di Formello, non ce la farà a scendere in campo contro la Samp. Caicedo e Inzaghi avvisati: l'infortunio di Correa è più grave del previsto.