Ansia Lulic. Il capitano della Lazio probabilmente non ce la farà a giocare domenica il big-match d'altissima quota contro l'Inter. Senad Lulic potrebbe dare forfait, concedendo a Jony la rivincita, dopo quell'erroraccio costato il gol di D'Ambrosio a San Siro.



LULIC FORMAZIONE LAZIO - Inzaghi ancora non ha in testa tutta la formazione che sfiderà l'Inter domenica, ma potrebbe fare a meno di Senad Lulic, con un cambio a quel punto obbligato. Tocca allo spagnolo Jony: potrebbe essere lui a giocare sull'esterno sinistro nella delicata sfida interna contro i nerazzurri di Conte.