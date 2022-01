La Lazio tornerà oggi ad allenarsi a Formello. Negli ultimi due giorni del 2021 Sarri aveva ritrovato una rosa con diversi assenti tra infortuni e isolamenti precauzionali.



In giornata si saprà qualcosa in più sulle condizioni di Acerbi e sui tempi di recupero. Il problema muscolare accusato nei minuti finali contro il Venezia tiene in ansia i biancocelesti. Dita incrociate per l'esito degli esami che, si sperà, non costringeranno a dover rinunciare al difensore a lungo. Secondo il Corriere dello Sport comunque è quasi sicura la sua assenza giovedì contro l'Empoli.



Le notizie positive arrivano invece per Mattia Zaccagni e Luis Alberto. Su entrambi non ci sono state comunicazioni ufficiali, perché in materia Covid si preferisce il massimo riserbo, anche se adesso filtra ottimismo. L'ex Hellas, rimasto bloccato a Dubai, potrebbe rientrare presto a Roma ed essere a disposizione giovedì. Il mago spagnolo invece, tramite Instagram, ha fatto intendere che il via libera per tornare a correre con i compagni è imminente.