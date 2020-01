Attenzione al 'Tucu' Correa. Il fantasista argentino al derby di Roma non ha giocato la sua miglior partita: opaco, non è riuscito a recuperare in toto dal suo infortunio. Inzaghi lo ha rischiato, ma ora tutti gli occhi sono su di lui: ha chiesto il cambio, è uscito, si teme una ricaduta del suo problema al polpaccio, o peggio.



INFORTUNIO CORREA - Uscito dallo stadio zoppicando vistosamente, potrebbe avere uno stiramento, che lo terrebbe fuori per 20 giorni buoni, come riporta Lalaziosiamonoi,it. A questo punto, Inzaghi è preoccupato: la quarta punta tanto invocata potrebbe essere un'ancora di salvezza...