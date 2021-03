Continuano gli allenamenti della Lazio nel centro sportivo di Formello mentre si attende il rientro di tutti i nazionali. Inzaghi spera di avere tutti a disposizione già domani pomeriggio per quelle che con ogni probabilità saranno le prime prove tattiche della settimana in vista della sfida contro lo Spezia di sabato alle 15:00. Da lì prenderà il via il rush finale di stagione, in cui la Lazio punta dritta il quarto posto.



ALLARME LUIS ALBERTO – Sul campo centrale di Formello, stamani, Inzaghi ha potuto disporre ancora una volta di tutti coloro rimasti nella capitale. Secondo allenamento consecutivo concluso interamente per Fares e Leiva, terzo per Caicedo. Seduta dura sotto un sole cocente i biancocelesti. Torelli, circuito di forza, esercitazioni tattiche e infine una partitella. Quest’ultima però non si è conclusa nelle tempistiche previste a causa di un duro scontro tra Armini e Luis Alberto. Il Mago è rimasto molto dolorante a terra chiedendo subito i soccorsi dei fisioterapisti. Il punto sembra essere la caviglia destra. Scatta l’allarme per le sue condizioni.