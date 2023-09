C'è un po' di apprensione in casa Lazio per le condizioni di Mattia Zaccagni. L'esterno sinistro biancoceleste è uscito dolorante a un fianco dopo la gara dell'Italia contro la Macedonia. Ieri si è alenato a parte rispetto al gruppo degli azzurri e Spalletti oggi potrebbe risparmiagli qualche fatica extra con l'Ucraina. Il calciatore comunque si è messo a disposizione. Ha subito un colpo, ma nulla di grave e da Formello non trapela particolare preoccupazione. Al momento quindi, nonostante il lieve acciacco, la sua presenza sabato per la trasferta dei biancocelesti a Torino contro la Juventus non sembra essere in dubbio.