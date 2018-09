Archiviata la due giorni di Champions League, che ha visto per le italiane i successi di Inter e Juventus, il pareggio del Napoli e la sconfitta della Roma, prende oggi il via l'Europa League. Senza l'Atalanta, eliminata all'ultimo turno preliminare dal Copenaghen, toccherà a Lazio e Milan. I biancocelesti, che scenderanno in campo all'Olimpico alle 18.55 contro l'Apollon Limassol, saranno trasmessi su Sky Sport 1 e Sky Sport 252, mentre la gara dei rossoneri, impegnati in Lussemburgo contro il Dudelange alle 21, sarà visibile su Sky Sport 1, Sky Sport 252 e TV8.



LAZIO-APOLLON LIMASSOL



Lazio: Proto; Bastos, Acerbi, Caceres; Basta, Murgia, Badelj, Milinkovic, Durmisi; Luis Alberto; Caicedo.



Apollon Limassol: Bruno Vale; Stylianou, Roberge, Yuste, Vasiliou; Kyriakou, Sachetti; Joao Pedro, Pereyra, Schembri; Zelaya.





DUDELANGE-MILAN



Dudelange: Frising; Malget, Schnell, Prempeh, El Hriti; Stelvio, Sinani, Couturier; Stolz, Turpel, Melisse.



Milan: Reina; Abate, Caldara, Romagnoli, Laxalt; Bertolacci, Mauri, Bakayoko; Castillejo, Higuain, Borini.