C'è apprensione in casa Lazio per le condizioni di Gustav Isaksen. L'attaccante esterno è stato costretto a lasciare il campo ieri sera nella gara di Coppa Italia contro il Genoa per un problema alla coscia sinistra. Si teme uno stiramento, sottolinea stamattina Il Messaggero. Un infortunio che lo terrebbe fuori circa un paio di settimane.



Nelle prossime ore il calciatore danese si sottoporrà alla visite del caso. Sarri incrocia le dita per l'esito. Dopo un primo periodo in sordina, l'ex Midtyjlland stava riuscendo a ritagliarsi spazio con continuità nelle rotazioni del tecnico. Ancor più alla luce della scarsa condizione di Felipe Anderson e dei problemi fisici di Zaccagni (che comunque tornerà a disposizione sabato contro l'Hellas Verona), il classe 2001 si stava rivelando una risorsa affidabile. La speranza di tutti i laziali è che questo stop non rallenti troppo il suo pieno inserimento nei meccanismi sarristi.