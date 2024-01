Lazio, appuntamento a marzo per il rinnovo di Sarri

Fissato a marzo l'appuntamento tra la Lazio e Sarri per il rinnovo. Lo scrive questa mattina il Corriere dello Sport. Il tecnico biancoceleste è convinto dell'idea del club di far partire un nuovo corso con un ringiovanimento generale della rosa. Non ha mai nascosto di trovarsi bene nell'ambiente laziale e a Formello. La sua idea di chiudere la carriera a Roma resta quindi in piedi e presto potrebbe essere messo tutto nero su bianco, portando più in là del 2025 la scadenza del contratto.