Appuntamento in programma tra Lazio e Real Madrid per parlare di Chust. A riportare la notizia è Repubblica. Il difensore dei blancos, di rientro dal prestito al Cadice, è un obiettivo di mercato dei biancocelesti e presto le dirigenze dei due club si incontreranno per discutere del trasferimento.



Il club spagnolo crede molto nelle potenzialità del ragazzo, classe 2000 e prodotto del proprio vivaio. Ma il contratto è in scadenza nel 2023 e per questo ha aperto alla cessione. C'è però la volontà - si legge sempre sul quotidiano - di inserire una clausola per mantenere il diritto di recompra sul cartellino, anche se restano ancora da definire tutte le cifre del possibile affare.