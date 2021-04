Ancora due allenamenti, entrambi pomeridiani, e la Lazio sarà pronta per il secondo big match di fila. Dopo la pesante sconfitta col Napoli, i biancocelesti lunedì ospiteranno il Milan allo stadio Olimpico. Si tratterà dell'ultima spiaggia in ottica quarto posto. In attesa della sfida però, dopo lo scarico di ieri il club capitolino oggi comincerà a fare sul serio.



Appuntamento alle ore 15:00 a Formello per dare il via alla preparazione della gara contro il Milan. Sono tante le situazioni da monitorare in casa Lazio. Leiva e Luis Alberto, ancora acciaccati, saranno chiamati a stringere i denti. Dubbi anche su Caicedo, il quale ieri si è recato nella clinica Paideia per effettuare degli accertamenti al piede. Out Escalante, ancora stirato. Tante situazioni che andranno limate in 48 ore. Dopodiché la Lazio andrà in all-in per la corsa Champions.