Sarà il portoghese Artur Soares Dias a dirigere il match di Champions League tra Zenit San Pietroburgo e Lazio. Il fischietto portoghese non ha mai arbitrato finora la formazione biancoceleste. In passato, però, l’arbitro lusitano ha diretto delle compagini italiane in otto circostanze, con bilancio perfettamente in equilibrio: quattro vittorie, altrettante sconfitte e nessun pareggio.