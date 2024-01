Lazio, aria di addio per Kamada: Lotito teme questo scenario

Il matrimonio tra Kamada e la Lazio non sta funzionando. La separazione è dietro l'angolo: se avverrà già in questa sessione o a giugno dipenderà solo dalle offerte che arriveranno. Il calciatore giapponese, arrivato a 0 l'estate scorsa a Roma dall'Eintracht Francoforte, ha collezionato 22 presenze e un solo gol da inizio stagione in biancoceleste. 0 i minuti giocati nelle ultime tre gare, culmine di un periodo di grandi delusioni. La più grande è stata senza dubbio la mancata convocazione del Giappone per la Coppa d'Asia.



Il centrocampista si sta guardando intorno. Nella Lazio è diventato un comprimario, scalando indietro nelle gerarchie dopo essere partito titolare a inizio anno. L'adattamento al modulo di Sarri non è mai riuscito e ora cerca una soluzione per rilanciarsi. Sogna la Liga secondo il Messaggero e ha già rifiutato le avance del Galatasaray. Essendo in scadenza a giugno prossimo, già al termine di questa finestra invernale sarebbe libero di firmare con chi vorrà. E proprio questo è lo scenario che Lotito teme di più. Il presidente biancoceleste ha grande stima di lui. Vorrebbe convincerlo a restare. La società infatti ha sottolineato già che il giocatore non è in vendita, a meno che non arrivino offerte allettanti (10 milioni il prezzo fissato). Se però il giocatore fosse già in parola con altri, ogni speranza di poter monetizzare un'eventuale cessione o di provare fino all'ultimo a convincerlo a rimanere a Formello svanirebbe del tutto.