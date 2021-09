Si avvicina la sfida con il Cagliari per la Lazio. Sarri ha già avvertito tutti delle difficoltà della gara considerando anche il cambio in panchina dei sardi (Mazzarri per Semplici). Eppure lo score del club capitolino contro i rossoblu è quasi perfetto. La Lazio proviene da ben 14 gare senza sconfitta contro il Cagliari e come riporta Il Messaggero nelle ultime 10 partite all'Olimpico sono arrivati sempre i 3 punti. Serve un'iniezione di fiducia dopo i due passi falsi con Milan e Galatasaray e ripartire dal Cagliari lo consigliano anche le statistiche.