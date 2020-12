Mentre la Lazio si prepara per l'ultima sfida (e che sfida) del 2020 contro la capolista Milan, dall'Inghilterra arriva una bella novità. Da oggi infatti su Prime Video è disponibile il docu-film sulla vita di Paul Gascoigne, per tutti "Gazza". Scritto e diretto dalla regista e giornalista Jane Preston, il film parlerà degli alti e bassi della vita dell'ex centrocampista inglese tutto genio e sregolatezza. All'interno del documentario ci saranno tanti momenti della sua carriera tra i quali quelli con Newcastle, Tottenham e Lazio. Oltre alla voce narrante di Gascoigne stesso, intereverranno anche l'ex attaccante e amico di Gazza, Gary Lineker, Josè Mourinho suo estimatore e Wayne Rooney identificato come un sorta di erede.