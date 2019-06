Offerta sul tavolo della Lazio per 'el Tucu' Correa: tra i 40 e i 60 milioni di euro. L'Atletico Madrid fa sul serio: vuole riportare in Spagna il trequartista biancoceleste, protagosta del finale di stagione biancoceleste.



MERCATO LAZIO - Simeone lo vuole, lo stima molto, come riporta il Tempo farebbe carte false per farlo crescere ancora alla sua ombra. Le offerte per Inzaghi e Tare hanno messo in ombra il resto del mercato, l'Atletico ha provato l'affondo: Lotito ha rifiutato l'offerta, considera Correa intoccabile, non lo cede.