Negli ultimi giorni Lazio e Arsenal sono state spesso accostate nelle voci di mercato. I Gunners sarebbero interessati a Correa, calciatore biancoceleste. Il club capitolino dal canto suo avrebbe fatto più che un pensiero per Torreira, centrocampista dei londinesi, ma al momento il regista non è la priorità per la rosa da fornire a Sarri in vista del ritiro di Auronzo di Cadore.



PERICOLO ARSENAL PER BRANDT - Tra i profili che la Lazio sta sondando per l'attacco vi è anche Julian Brandt. Il classe '96 è reduce da una stagione sotto le aspettative col Borussia Dortmund (45 presenze 4 gol e 2 assist) ed è in cerca di una nuova avventura per rilanciarsi. I gialloneri per lui chiedono almeno 20 milioni di euro. Dalle parti di Formello il giocatore piace, ma attenzione proprio all'Arsenal. Secondo il Daily Express però anche i Gunners sarebbero piombati sul talento tedesco dopo il rientro di Odegaard al Real Madrid. Una notizia che mette in allarme la Lazio poiché l'Arsenal sarebbe pronto a investire 250 milioni di sterline sul mercato grazie al fondo KSE per tornare nelle prime quattro della Premier League dopo l'ottavo posto di questa stagione.