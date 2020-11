L'ex attaccante dello Zenit, Andrey Arshavin, ha parlato della partita contro la Lazio in programma stasera. Ecco come si è espresso a La Gazzetta dello Sport: "Gara da dentro o fuori per entrambe. Per colpa del nostro campionato, poco competitivo, Semak non è abituato a giocare a ritmi così alti. La Lazio è una squadra pazzesca però, il gioco di Inzaghi mi piace molto. Luis Alberto? Creativo, fantasioso, un campione". Si passa poi a Immobile: "In attacco con me avrebbe fatto più del 70% dei gol che ha segnato ora. Scherzi a parte, è il miglior attaccante italiano. Un’anguilla, sfugge sempre via, impossibile riuscire a marcarlo. Alla fine, elude sempre i difensori. Ha vinto la Scarpa d’Oro, è una minaccia costante".