IL TABELLINO:

. I suoi ragazzi l'hanno proprio preso in parola, anche troppo. I campioni tedeschi di tutto alla fine hanno passeggiato comodi comodi sulle maglie biancocelesti. Tre gol dei bavaresi già nel primo tempo,e la ripresa è stata in gran parte accademia. Squadre più lunghe e larghi spazi su entrambi i fronti per colpire. Subito la quaterna tedesca, una, con la Lazio presa d'infilata dal razzente affondo lungo l'out di sinistra del tarantolato Sané che si era bevuto in dribbling Patric., subito dopo, in capo a un prolungato dribbling ricamato su invito al bacio di Luis Alberto, ha addolcito un po' l'amaro della disfatta.Da lì in poi, gara in discesa per il Bayern dei mille trofei. Manovra fluida, inserimenti micidiali lungo gli out con Sané e Davies scatenati, la Lazio impiega un quarto d'ora buono per riemergere e tornare alla vita. Gioca stretta e prova ad armare il contropiede, gli spazi non mancano, il Bayern tiene la linea difensiva a quattro alta fin quasi al cerchio di centrocampo, senonché il pressing avversario è micidiale e toglie spazi e fiato alle ripartenze laziali.Le ripartenze fulminanti, quelle che mettono i brividi e vanno a segno, le orchestra il Bayern che pure lamenta cinque assenze pensanti: Muller, Pavard, Todibo, Douglas Cosa e Gnabry. Ecco il bis al minuto 24'. Manovra ficcante sulla trequarti campo Davies-Goretzka, tocco sull'accorrente, col quale rivaleggia in velocità. Ma al momento del dunque la manovra si inceppa e le conclusioni verso la porta di Neuer dai piedi di Luis Alberto, Immobile e Milinkovic sono punture di spillo., arretrando Marusic sulla linea di difesa. In mezzo la forza fisica e la velocità di Goretzka, Kimmich, i contrassalti di Musiala, e al largo le incursioni di Coman e Sané s'infilano nel burro e caragrazia cheChiaramente il Bayern smette di dannarsi l'anima, la barca di Flick dà due mani di terzaroli alle vele gonfie di vento e si adatta a bordeggiare con un certo sussiego. Non che molli la resa o perda la rotta, no. Ma le avventure all'interno della difesa laziale si fanno meno irruente e feroci. E la squadra di Inzaghi finalmente ritrova un po' di sangue e di speranza e comincia a tessere una tela che, grazie alle generose praterie concesse dal Bayern, le permette di combattere ad armi meno impari. Correa scalda i guanti di Neuer, Inzaghi toglie Patric e Leiva e li sostituisce con Hoedt ed Escalante,Il Bayern concede e sfrutta gli spazi generosi che si aprono di qua e di là, anche Flick rimescola un po' le carte in formazione, ma sono cambi per concedere riposo a chi ne ha più bisogno. Reina compie un autentico miracolo parando un malizioso destro in giravolta di Lewandowski e finalmenteLazio-Bayern Monaco 1-4 (0-3 primo tempo)Marcatori: 9’ Lewandowski (B), 24’ Musiala (B), 42’ Sané (B), 47’ aut. Acerbi (L), 49’ Correa (L).Assist: 24’ Goretzka (B), 49’ Luis Alberto (L).Lazio (3-5-2): Reina; Patric (53' Hoedt), Acerbi, Musacchio (31' Lulic); Lazzari, Milinkovic (81' Akpa Akpro), Leiva (53' Escalante), Luis Alberto (81' Cataldi), Marusic; Correa, Immobile. All.: Inzaghi.Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Süle, Boateng, Alaba, Davies; Kimmich, Musiala (90' Choupo-Moting); Sané (90' Sarr), Goretzka (63' Javi Martinez), Coman (75' Hernandez); Lewandowski. All. Flick.Arbitro: Grinfeeld (Israele).Ammoniti: Luis Alberto (L), Leiva (L), Correa (L), Marusic (L), Escalante (L), Kimmich (B), Coman (B).