Lazio-Atalanta (domenica ottobre con calcio d'inizio alle ore 15 in diretta su Dazn) è una gara valevole per l'ottava giornata di campionato in Serie A. I padroni di casa si presentano a questa sfida con 7 punti in classifica, 6 in meno degli ospiti.



PROBABILI FORMAZIONI



LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri.



ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Toloi, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Lookman. All. Gasperini.