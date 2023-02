Lazio-Atalanta è il terzo anticipo del sabato e primo big match della 22esima giornata di Serie A e prenderà il via all'Olimpico di Roma a partire dalle 20.45. Quello fra Sarri e Gasperini è un autentico scontro diretto per un piazzamento Champions con le squadre divise in classifica da solo 1 punto.



DOVE VEDERLA - Lazio-Atalanta, calcio d'inizio alle 20.45 di sabato 11 febbraio all'Olimpico sarà trasmessa in tv sulla piattaforma Dazn e su Sky che la farà vedere sui canali 202 (Sky Sport Calcio), 213 (Sky Sport 4k) e 251. In streaming su smartphone, tablet e pc sarà disponibile sull'app e sulla piattaforma Dazn, su Sky Go e su Now.



LE PROBABILI FORMAZIONI

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Ruggeri; Boga, Lookman; Zapata