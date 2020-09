. I padroni di casa sono reduci dal 2-0 sul campo del Cagliari, gli ospiti arrivano dal convincente 4-2 di Torino. Di fronte, all'Olimpico, due delle migliori squadre dello scorso campionato, entrambe qualificate per la prossima Champions League: Inzaghi schiera il suo consueto 3-5-2 con Correa al fianco di Immobile, Gasperini rispetto alla gara di sabato scorso toglie una punta (Muriel) e aggiunge un trequartista (Malinovskyi), con Pasalic a centrocampo al posto di De Roon.E' dal 2012-2013 che la Lazio non apre il campionato con due vittorie consecutive. Momento d'oro per Ciro Immobile, in gol nelle ultime sei gare in campionato e reduce dall'annata che lo ha premiato con la Scarpa d'Oro. Sono 104 i precedenti tra le due squadre in Serie A: 29 le vittorie biancocelesti, 40 i pareggi, 35 i successi orobici. I 52 precedenti all'Olimpico, invece, sorridono alla Lazio: 21 successi a fronte di 13 sconfitte, sono 18 i pareggi. Atalanta sempre in gol nelle ultime quattro trasferte nell'Olimpico biancoceleste. Per gli uomini di Inzaghi, invece, i tre punti contro i bergamaschi mancano dal gennaio 2017 (da allora 3 pari e 3 sconfitte).