. Il numero di positivi non è salito fino a nove, limite necessario per decidere il rinvio della partita. Gasperini, in emergenza, cerca punti Champions contro una Lazio che vuole avvicinare il quinto posto.​ In Serie A, in 107 gare disputate, i biancocelesti hanno raccolto 30 vittorie, 41 pareggi e 36 sconfitte. Guardando, invece, solamente alle sfide giocate allo Stadio Olimpico, i precedenti sorridono alla Lazio. Su 53 partite la Lazio ne ha vinte 21, mentre sono 18 i pareggi e 14 le sconfitte.