Lazio – Atletico Madrid 1-1: incolpevole sul tiro deviato. Nella ripresa fa un miracolo su Lino e tiene in piedi la squadra. Quello che succede all’ultimo secondo poi è semplicemente assurdo.: primo tempo su buoni ritmi in entrambe le fasi. Finisce la benzina nella ripresa e in avanti non si affaccia quasi per nulla.: Griezman lo grazia nel primo tempo perché inciampa. Ma è l’unica grossa sbavatura della sua partita. Anzi, alla fine risulta tra i migliori in campo.: non concede nulla a Morata. Puntuale nelle chiusure e nelle uscite in anticipo.: Peccato per il suo forfait dopo mezz’ora. Non aveva impattato male sul match. (dal 34’p.t.: prova a dare supporto all’attacco con qualche sovrapposizione): sfortunatissimo, senza dubbio. Ma il dubbio che su quel tiro dalla distanza lui lì non ci si dovesse trovare a prescindere c’è. Accusa emotivamente il colpo e la sua prestazione ne risente. (dal 16’s.t.: ha un altro passo e si nota, ma gli manca ancora il giusto feeling con i compagni di reparto per trovare i tempi giusti per le giocate): scelto a sorpresa da Sarri per equilibrare una mediana apparsa troppo sbilanciata in questo avvio di stagione, mette in bella mostra tutte le sue caratteristiche da interditore alleggerendo non poco i compiti difensivi di Kamada e Luis Alberto. (dal 30’ s.t.: ci mette più grinta di tutti lì in mezzo. Trascina i compagni al pressing alto in diverse occasioni e prova sempre a cercare la giocata più giusta, senza limitarsi alla “più semplice”. La pennellata finale per Provedel, semplicemente, non ha senso.: si accende solo a sprazzi. Quando lo fa mette in difficoltà Lino, ma poi manca l’ultimo guizzo (come agli altri compagni) per infilare il colpo decisivo. (dal 16’s.t.: non riesce a rendersi utile, né con le sue accelerazioni, né in fase di manovra dove sbaglia più di qualche appoggio): ai due esterni manca la lucidità per servirgli l’imbucata vincente. Ma l’errore davanti a Oblak sul possibile 1-1 è troppo grave per uno come lui.: anche in Europa, ogni volta che ha palla tra i piedi viene sdraiato (ma agli arbitri sembra andare bene così). Pericolo costante, ma che non diventa mai concreto negli ultimi metri. (dal 30’s.t.: non ha grandi chance per lasciare il segno): stavolta l’approccio alla gara è stato buono. Ci si è messa la sfortuna a infilare il bastone tra le ruote dei suoi uomini, bravi a non perdere mai la bussola. Ma senza tirare in porta è difficile pensare di segnare. Infatti ci ha pensato il portiere.Oblak 6,5; Savic 6, Witsel 6 (dal 29’s.t Correa 5), Hermoso 6; Lino 6,5 (dal 33’s.t. Riquelme sv), Saul 6, Barrios 6 (dal 1’s.t Gimenez 6), Llorente 6,5, Molina 6; Griezman 6, Morata 5. All.: Simeone 6