Dopo due stagioni di assenza la Lazio torna in Champions League e lo fa subito con il primo big match del girone E che vedrà Sarri e suoi uomini affrontare l'Atletico Madrid del Cholo Simeone a partire dalle 21 a Roma allo Stadio Olimpico. Non un buon inizio di campionato per i biancocelesti che arrivano da tre sconfitte in quattro gare e son subito chiamati al riscatto. Non se la passano bene neanche i Colchoneros che sono al settimo posto nella Liga e arrivano da un pesante 3-0 contro il Valencia.



DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - Lazio-Atletico Madrid, con calcio d'inizio alle 21 di martedì 19 settembre allo Stadio Olimpico di Roma sarà trasmessa in co-esclusiva sia da Sky, che la renderà visibile sui canali Sky Sport Uno (canale 201) che Sky Sport 4k (213), sia da Mediaset che la trasmetterà in chiaro su Canale 5. In streaming su tablet, pc e smartphone sarà visibile su Mediaset Infinity, Sky Go e Now.



LE PROBABILI FORMAZIONI

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak; Molina, Gimenez, Azpilicueta; Hermoso, Riquelme, Llorente, Witsel, Saul; Griezmann, Morata. All. Simeone.