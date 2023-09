Episodio alquanto disdicevole, quello capitato al fratello a ad alcuni amici dell'attaccante della Lazio Gustav Isaksen: in occasione della partita fra i biancocelesti e l'Atletico Madrid, il gruppo si è presentato allo stadio con un tasso alcolemico decisamente eccessivo, comportamenti inopportuni e addirittura mani addosso agli agenti che cercavano di contenerli. Portati via dall'impianto, sono stati trattenuti per la notte e successivamente hanno patteggiato per due mesi e venti giorni di reclusione con la sospensiva. Inoltre, è stato loro inflitto un daspo di ben 5 anni.