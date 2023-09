Brutto gesto dei tifosi dell'Atletico Madrid all'Olimpico, prima del fischio d'inizio del match contro la Lazio. La Uefa aveva stabilito di osservare un minuto di silenzio, in segno di cordoglio per le vittime del recente terremoto in Marocco e dell'alluvione in Libia. Al fischio dell'arbitro lo stadio si è ammutolito, ma dal settore ospiti - dove tra i 700 presenti si nota anche un manipolo di tifosi della Roma, con tanto di striscione esposto - si è nitidamente udito il più classico degli insulti da stadio: un "Lazio m***a", che ha generato la reazione di dissenso da parte di tutto il resto del pubblico presente sugli spalti., che ha poi coperto il gesto con rumorosi applausi.