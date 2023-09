Lazio e Atletico Madrid si affrontano per la 1ª giornata della fase a gironi di Champions League: calcio d'inizio alle 21, arbitra lo sloveno Slavko Vinčić, su Calciomercato.com gli episodi da moviola.



LAZIO-ATLETICO MADRID martedì 19 settembre, ore 21



Arbitro: Slavko Vinčić (SVN)

Assistenti: Tomaž Klančnik (SVN), Andraž Kovačič (SVN)

Quarto ufficiale: Rade Obrenovič (SVN)

VAR: Nejc Kajtazovic (SVN)

AVAR: Bastian Dankert (GER)



PRIMO TEMPO



39' - La Lazio chiede un rigore: Zaccagni va via sulla sinistra, entra in area e vien toccato. Per Vincic non c'è nulla



26' - Prima ammonizione anche di campo: va a Griezmann per un fallo d'ostruzione.



21' - Il primo giallo dell'incontro va all'ex di turno: ammonito Simeone per proteste.