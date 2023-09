Possibile avvicendamento nella difesa della Lazio stasera per il debutto in Champions League. Per affrontare l'Atletico Madrid Sarri pensa di concedere un turno di riposo a Casale, schierando Patric dall'inizio. Secondo il Messaggero la mossa sarebbe motivata dalle difficoltà che sta vivendo il centrale ex Hellas in questo avvio di stagione, palesatesi in particolare nei tanti errori commessi in marcatura a Torino contro la Juventus, costati anche i due gol di Vlahovic.



Secondo il quotidiano romano questo potrebbe anche non essere l'unico cambio nel reparto arretrato. Sarri infatti ieri ha provato anche Pellegrini nello schieramento titolare. In vantaggio c'è sempre Hysaj, ma se il terzino albanese dovesse avere ancora problemi all'occhio come quelli accusati allo Stadium sabato scorso, l'ex Roma si farà trovare pronto.