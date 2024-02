Lazio, attacco da zona retrocessione: Sarri mai così male dai tempi di Empoli

Appena 3 tiri in porta in totale nelle ultime 3 partite ufficiali per la Lazio. Un dato impietoso per gli uomini di Sarri sottolineato oggi dal Corriere della Sera, che analizza i problemi dell'attacco biancoceleste in questa stagione. In quanto a tiri complessivi, la media è di 11,2 a partita: di fatto è da zona retrocessione, visto che solo Salernitana (10,7), Torino (10,6) e Genoa (10,4) hanno fatto peggio.



Se si considerano invece solo i tiri nello specchio il dato scende a 3,4 conclusioni per ogni gara. Lo stesso risultato dell'Empoli, attualmente quintultimo in campionato. Ma a mancare più di ogni altra cosa alla Lazio è la precisione. Dopo queste ultime due settimane il dato del rapporto tra tentativi verso la porta e tentativi totali è crollato: dal 43% (comunque basso rispetto agli altri top club di Serie A) è arrivato al 30%. Statistiche così negative per una squadra allenata da Sarri non si vedevano dalla stagione 2014-15. Era il primo anno in A del tecnico toscano, che sedeva sulla panchina dell'Empoli e in attacco giocava con Tavano, Maccarone e Verdi. Dopo 30 partite complessive la squadra aveva segnato 33 gol, proprio come la Lazio fino a oggi (a fine campionato arrivò comunque la salvezza, con il 15° posto finale). L'allenatore delle aquile spera ora di invertire questo trend negativo recuperando i suoi uomini migliori in attacco (Immobile e Zaccagni) e magari anche vedendo arrivare qualche pedina in più dal mercato.