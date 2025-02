Lazio, attacco sterile senza Castellanos: Baroni col Milan può cambiare ancora il tandem offensivo

Getty Images

Zero gol in due partite per ladopo l'infortunio di Castellanos. Questo il dato che certifica come l'attaccante argentino sia uno dei perni del gioco di Baroni, senza il quale non si raccolgono i frutti del lavoro in campo. Senza Taty quindi non solo i biancocelesti non vincono mai , ma non segnano nemmeno. L'unica eccezione sono i tre gol di Noslin in Coppa Italia contro il Napoli. Nelle altre cinque occasioni sono arrivate appena due reti (a Firenze nel ko per 2-1 all'andata e all'Olimpico contro il Como poche settimane fa).Per sostituire Castellanos ha detto Baroni che vanno studiate soluzioni di gioco alternative, adattando la squadra alle caratteristiche diverse degli altri attaccanti. Finora però la sterilità offensiva sembra tutt'altro che risolta. Contro il Venezia, Noslin centravanti e Dia trequartista non hanno funzionato granché. Contro l'Inter martedì sera, nonostante l'ex Salernitana fosse stato alzato sulla linea offensiva in un inedito 4-4-2, il tandem con Tchaouna ha dato gli stessi scarsi risultati.Stando alle prove di questi giorni sembra comunque una carta da giocare a partita in corso, più che un assetto da proporre dall'inizio, ma tra domani e sabato non sono escluse sorprese da Forrmello. Baroni vuole provarle tutte per far uscire la sua Lazio dall'empasse di rendimento in cui sembra caduta da un po' di tempo.