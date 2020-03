Il Pescara richiama Immobile, ma è solo un acquisto... virtuale. Simpatica iniziativa del club abruzzese, molto attivo sui social, che, per aiutare concittadini e tifosi in questo momento emergenziale, e promuovere il restare a casa come unica possibilità, ha organizzato un torneo online di Pes 2020. Per lanciare l'iniziativa, ha usato un'immagine con 3 glorie del Pescara di Zeman: Insigne, Immobile e Verratti, con la maglia biancoceleste dei Delfini. Lotito e Inzaghi possono stare tranquilli: Immobile cambia squadra solo nel calcio virtuale.