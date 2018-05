A centrocampo Tare si muove per piazzare il colpo. Inzaghi vuole giocatori già pronti per la Serie A, ha individuato in Freuler dell'Atalanta un rinforzo importante per qualità e quantità. Peccato che convincere l'Atalanta sarà durissima: la cessione di Cristante chiude ad altri sacrifici in mediana. Secondo il Corriere dello Sport, il club nerazzurro valuta Freuler sui 15 milioni di euro ma c'è l'incognita Mondiale, il suo prezzo potrebbe lievitare.



BADELJ FIORENTINA SVINCOLATO – Sul taccuino di Tare c'è anche una possibile alternativa a parametro 0, ovvero l'ex capitano della Fiorentina Badelj. Su di lui ci sono tantissimi club, il centrocampista si prenderà del tempo per decidere. La Lazio lo vorrebbe come alternativa a Leiva, in una stagione che comunque sarà lunga e piena di partite. Tutto da vedere il futuro di Badelj, la Lazio ci prova.