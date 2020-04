Tare sta guardando in Spagna. Forte di relazioni molto ben piantate in terra iberica, il ds della Lazio sta guardando sul mercato iberico. L'ultimo nome spuntato, dopo l'attaccante del Saragozza Suarez, è quello dell'ex Palermo, ora al Siviglia, Franco Vasquez.

VAZQUEZ FRENA LE SIRENE DI MERCATO - L’argentino stesso però, ai microfoni del Diario de Sevilla, ha parlato del suo futuro, vuole rimanere in Spagna: “Manca un anno di contratto, quindi devo parlare con il club per capire se contano su di me o devo cercare una soluzione diversa: ascolterò le loro idee e dirò il mio pensiero, per vedere se si potrà continuare insieme o sarà giusto dividersi. In questa stagione non ho avuto la stessa continuità e non mi sono sentito importante per la squadra, ma sono felice di stare qui e mi piacciono anche le persone e la città. Mi piacerebbe restare, qualora il mister decidesse di puntare su di me“.