Lazio, attenta a Lucas Paquetá. Gattuso punta tutto sul brasiliano, grande assente della sfida di campionato, per arginare i propositi di vittoria di Inzaghi e i suoi ragazzi. Lo ha sottolineato in conferenza stampa il mister rossonero, dopo giorni ad alta tensione a Milanello. Tutto su Paquetá, l'arma segreta di Rino Gattuso per proteggere panchina e stagione, funestata dalla rimonta in campionato dell'Atalanta. Gazidis e Leonardo si sono stretti attorno alla squadra, la Lazio dovrà cercare di tirarsi fuori da un momento altrettanto negativo, dopo la sconfitta contro il Chievo. E Inzaghi dovrà cercare di arginare il brasiliano del Milan, l'asso nella manica di Gattuso.