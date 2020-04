Muriqi è fondamentale per il Fenerbahce, che sta già programmando la prossima stagione. Come racconta Milliyet in Turchia, nell'ossatura della squadra c'è anche Muriqi, oltre a Altay, Serdar Aziz, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Max Kruse. Sono i migliori di questa stagione: l'assenza di un'ala dopo la cessione di Moses e quella di un buono stopper hanno impedito al Fenerbahce di lottare per il titolo. Per questo i dirigenti si sono messi sul mercato.



MERCATO LAZIO - Per ora la cessione di Muriqi non è una priorità: l'offerta della Lazio, che dovrebbe ammontare a 20 milioni, potrebbe dare gas al resto del calciomercato del club del Faro. Che dovrebbe però, in tal caso, anche decidere di investire sul sostituto di Muriqi, che, dopo una parte iniziale di stagione molto buona per rendimento e gol, è andato in calando con il passare dei mesi.