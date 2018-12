La Lazio a gennaio dovrà muoversi sul mercato, in entrata e in uscita. Sono previste cessioni: i principali indiziati sarebbero Caceres e Basta, con qualche giovane che dovrà andare a fare esperienza all'estero. Non solo: dalla Turchia giurano che Luiz Felipe passerà al Galatasaray.



MERCATO LAZIO - Come riporta Fanatik.com, il classe '97 sarebbe stato selezionato da Terim in persona, che avrebbe dato mandato a Sukru Hanedar, direttore esecutivo del club giallorosso, di portarlo in Turchia. Il 21enne arriverà in prestito con diritto di riscatto. Il valore di Luiz Felipe si aggira attorno agli 8 milioni, nello scacchiere di Inzaghi non è titolare inamovibile, rientra spesso nelle rotazioni senza giocare con grande continuità da titolare. Il Galatasaray avrebbe già trovato l'accordo con la Lazio: Luiz Felipe potrebbe trasferirsi a breve in Turchia?