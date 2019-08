Assalto a Milinkovic nel weekend. Tutto fermo in casa Lazio il calciomercato, in stand-by, appeso al destino del centrocampista serbo. Ma attenzione, perché la rosa dei sostituti potrebbe all'improvviso perdere uno dei papabili. Il Lille non vuole mollare Yazici, e vorrebbe aggiungere contropartite.



MERCATO LAZIO - Come riporta il sito turco 61saat.com, infatti, la dirigenza transalpina si sarebbe incontrata con quella del club di Trebisonda. Due opzioni sul tavolo: la prima di 16 milioni più il cartellino del difensore Edgar Iè (valutato 6 milioni) è stata rifiutata, mentre la seconda farebbe vacillare la dirigenza turca. L'offerta è alta: 18 milioni più il centrale e il 20% della futura rivendita di Yazici. La Lazio dovrà affrettare i tempi, altrimenti Yazici partirà per la Ligue 1.