In Francia ne sono certi: Leonardo vuole un tecnico italiano per sostituire Tuchel. Gli attriti con il tecnico sarebbero all'ordine del giorno, gli ultimi riguarderebbero le scelte di mercato: la cessione di due elementi importanti come Aouchiche e Kouassi ed il mancato rinnovo di Cavani sarebbero la goccia in grado di far traboccare il vaso. In generale in casa Psg c'è aria di rivoluzione: e Tuchel potrebbe lasciare.



INZAGHI AL PSG - Come riportano in Francia, Leonardo, che insieme al suo club è campione di Francia - la Ligue 1 si è fermata, congelando la classifica - starebbe pensando a dei profili ben noti in Serie A: in ballottaggio ci sarebbero Massimiliano Allegri, che è libero di cercarsi una nuova squadra, e il tecnico della Lazio Simone Inzaghi. Corteggiato da molte squadre, Lotito vorrebbe blindarlo.