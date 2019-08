L'Inter in forza su Fernando Llorente. Dopo l'arrivo sul "Rey Leon" del Borussia, come riporta Tuttosport la Lazio deve accelerare, altrimenti ci penserà l'Inter a regalare a Conte l'agognato attaccante. E sarà Fernando Llorente: dopo aver stretto su Sanchez, Marotta ha in testa di chiudere la questione.



MERCATO INTER - L'ad nerazzurro sta monitorando da alcune settimane la situazione Llorente, su di lui c'è l'interesse concreto di tantissimi club, la Lazio sembrava in vantaggio ma l'ex Tottenham ha ottimi rapporti con Conte e Marotta, li conosce da tempi della Juve e l'Inter può calare l'asso, lasciando tutta la concorrenza, Lazio compresa, a bocca asciutta.