Continua a mettere insieme numeri da record Vedat Muriqi. È tornato dopo tre settimane da un infortunio alla caviglia e ha trascinato il Feberbahce nella vittoria contro il Genclerbirligi di Ankara: due reti, e ora sono 9 in totale. Come riporta Lalaziosiamonoi.it, la Lazio dovrà stare attenta: su di lui ci sono tantissimi club.



MERCATO LAZIO - Tare l'ha segnato sul taccuino, ma non è stato l'unico: il Monaco vorrebbe bruciare gli avversari e prenderlo già a gennaio. Non solo la Ligue 1 nel suo possibile futuro: il Leicester sta pensando seriamente di investire su di lui e portarlo in Premier.