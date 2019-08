La Lazio ha provato a strappare al Club Brugge Gabriel Lemoine, classe 2001, punta centrale alta 188 cm, senza risultato. Come riportano in Francia, il diciottenne, accostato anche a Juventus, Schalke 04 e Monaco, dovrebbe firmare con il Bordeaux entro 24 ore.



MERCATO LAZIO - Tare sta cercando una terza punta da mettere a disposizione di Inzaghi, da far crescere dietro Immobile e Caicedo - se dovesse rinnovare il suo contratto. A scadenza 2020, Lemoine, dovrebbe firmare un triennale per i francesi, che lo soffiano alla nutrita concorrenza.